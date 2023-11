Sarà una settimana davvero decisiva per le indagini sull’omicidio di Giulia Cecchettin. Ecco cosa accadrà nei prossimi giorni.

Omicidio Giulia Cecchettin: Filippo Turetta in cella con un altro detenuto

Le indagini sull’omicidio di Giulia Cecchettin vanno avanti. Dopo l’arrivo di Filippo Turetta all’aeroporto Marco Polo di Venezia e il successivo trasferimento al carcere Montorio di Verona, si passa ad una fase processuale e tecnica, con elementi probatori ancora da acquisire e ipotesi di reato da configurare. Il 22enne ha fatto un primo passaggio nel reparto Infermeria del carcere veronese per le valutazioni da parte dell’equipe psicologica e psichiatrica. Rimarrà in infermeria per qualche giorno, poi verrà trasferito in un altro reparto. Al momento si trova in cella con un altro detenuto, incarcerato per motivi molto gravi, dello stesso genere. Turetta è sorvegliato a vista dagli agenti, anche di notte, per evitare gesti autolesionisti. L’avvocato Giovanni Caruso ha riferito che “è stato sottoposto a visita medica, a prelievi ematologici, a un’indagine di carattere psichiatrico per escludere eventuali rischi di tipo autolesionistico”

Omicidio Giulia Cecchettin: dall’interrogatorio di Filippo Turetta all’autopsia

Sarà una settimana decisiva per le indagini sull’omicidio di Giulia Cecchettin. Lunedì 27 novembre il legale di Filippo Turetta chiederà l’accesso agli atti d’indagine depositati dalla procura, per affrontare eventuali ricorsi e studiare la linea difensiva. Il legale ha riferito che l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari si svolgerà martedì 28 novembre. Non è escluso che vengano aggiunte altre aggravanti, come la premeditazione. Dopo l’interrogatorio il 22enne potrebbe potrà avere un colloquio con i genitori. La raccolta degli elementi di indagine passerà dallo svolgimento dell’autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin. La data è quella del primo dicembre alle ore 9: La difesa di Turetta dovrà nominare un esperto, insieme alla procura e ai rappresentanti della famiglia Cecchettin.

Ancora da stabilire la data del secondo esame sulla Punto nera usata da Turetta la notte dell’omicidio e nei giorni della fuga, che risulterebbe ancora custodita in un deposito giudiziario in Germania. Una seconda analisi a livello tecnico-criminale verrà svolta dalle autorità tedesche, per cercare tracce organiche. Dalla prima perlustrazione effettuata dopo che Turetta era stato bloccato in autostrada, erano emersi un coltello da cucina con lama di 12 centimetri, un paio di guanti e un telefono cellulare, ma anche tracce di sangue e 300 euro in contanti.