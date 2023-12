La città di Padova saluterà per l'ultima volta Giulia Cecchettin: i funerali della ragazza si svolgeranno martedì

Nella giornata di ieri è stato svolto l’esame autoptico sul corpo di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta la sera dell’11 novembre scorso. La giovane è morta dissanguata dopo circa 20 coltellate inflitte sul suo corpo dal 22enne che poi ha provato ad occultare il cadavere prima di tentare un’improbabile fuga internazionale.

Giulia Cecchettin, i funerali: l’autopsia

Mentre Turetta veniva catturato in Germania, estradato in Italia e poi incarcerato a Verona, i famigliari e gli amici di Giulia non hanno nemmeno potuto darle l’ultimo saluto. Si aspettava l’autopsia che è stata svolta nella giornata di ieri. Quello che è accaduto a Fossò ora è tutto molto più chiaro: Giulia è stata uccisa dalle coltellate dell’ex fidanzato che poi ha provato a nascondere il cadavere. Fatta l’autopsia, la procura di Venezia ha dato il permesso allo svolgimento dei funerali della giovane.

Giulia Cecchettin, i funerali: la cerimonia

I funerali di Giulia Cecchettin si svolgeranno, dunque, in data martedì 5 dicembre presso a chiesa di Santa Giustina Maggiore in Prato della Valle (Padova). Alla cerimonia presenzieranno, ovviamente, i famigliari e gli amici della Cecchettin, ma non solo. Sono attese anche tantissime altre persone, si pensa che possano essere addirittura migliaia, che sono state toccate nel profondo da questa terribile storia di femminicidio.