Omicidio Giulia Cecchettin: oggi l'incontro fra Filippo Turetta e i suoi genitori in carcere

Nella giornata di ieri, Filippo Turetta si è presentato davanti al gip di Venezia Benedetta Vitolo per il suo interrogatorio. Il ragazzo ha ribadito le medesime dichiarazioni che aveva già fatto alla polizia tedesca nel momento in cui era stato arrestato: “Ho ammazzato la mia fidanzata“. Mentre le indagini proseguono e gli inquirenti cercano di scoprire ulteriori dettagli sulla vicenda, oggi Turetta potrà incontrare i suoi genitori.

Filippo Turetta incontra i genitori in carcere: la concessione del pm

Il pm ha concesso a Filippo Turetta di incontrare già oggi i suoi genitori, nonostante non sia il giorno destinati ai colloqui con i familiari per i detenuti del reparto infermeria del carcere Montorio di Verona. È la prima volta in assoluto, dal momento in cui Turetta ha ucciso Giulia Cecchettin, che il 22enne ha un contatto diretto con chi lo ha messo al mondo. Una famiglia distrutta per sempre dal terribile omicidio, quella di Giulia, e un’altra che rimarrà segnata a vita, quella dello stesso Turetta.

Filippo Turetta incontra i genitori in carcere: le indagini

Oltre ad aver ammesso di aver ucciso la sua fidanzata (senza mai nominarla), Filippo Turetta non si è lasciato andare ad altre dichiarazioni nell’interrogatorio di ieri, avvelendosi della facoltà di non rispondere. Gli interrogativi intorno all’omicidio sono ancora moltissimi e le indagini proseguono senza sosta. Qual è il ruolo degli oggetti ritrovati vicino al corpo di Giulia? La risposta a questa domanda potrebbe giocare un ruolo decisivo per la pena che dovrà scontare il ragazzo che, si ricorda, dipende molto dall’aggravante della premeditazione.