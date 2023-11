Omicidio Giulia Cecchettin: oggi l'interrogatorio di Filippo Turetta

Sono ormai quattro giorni che Filippo Turetta è rinchiuso nel carcere Montorio di Verona, dopo il suo trasferimento dalla Germania all’Italia. Il 22enne, accusato del terribile omicidio di Giulia Cecchettin, ha potuto incontrare ieri i suoi legali per preparare una strategia difensiva da portare di fronte al Gip.

Interrogatorio di Filippo Turetta: quando ci sarà

Ed è previsto per le ore 10 di questa mattina, martedì 27 novembre, l’interrogatorio di garanzia di Filippo Turetta di fronte al Gip di Venezia. L’obiettivo è quello di riuscire a fare chiarezza su cosa sia veramente accaduto a Giulia Cecchettin: Turetta potrà avvalersi della facoltà di non rispondere (scegliendo di rimanere in silenzio), potrebbe limitarsi a fare dichiarazioni spontanee o potrebbe confessare aiutando gli inquirenti nelle indagini. Al momento, l’accusa mossa nei confronti di Filippo è quella di di omicidio volontario aggravato e sequestro di persona.

Interrogatorio di Filippo Turetta: la linea difensiva

Nella giornata di ieri, Turetta ha potuto incontrare l’avvocato Giovanni Caruso, il legale che lo assisterà. Caruso ha già ricevuto e visionato la copia degli atti d’inchiesta, ma non ha voluto anticipare alcuna mossa di Turetta. Alcuni giornalisti hanno fermato il lagale fuori dal carcere e hanno chiesto delle condizioni di Filippo Turetta: “Sta bene” – la risposta dell’avvocato.