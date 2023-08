Omicidio Giulia Tramontano, autopsia: “Trovate tracce di veleno per topi. I...

Omicidio Giulia Tramontano: Impagnatiello le ha fatto ingerire per mesi del veleno per topi. La ragazza, inoltre, è morta dissanguata.

Nuove, atroci informazioni sono state diffuse in merito all’omicidio di Giulia Tramontano: la ragazza di 29 anni, uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello mentre era incinta di sette mesi, è stata avvelenata per mesi dal barman con del veleno per topi. Inoltre, l’autopsia ha rivelato che la giovane vittima era ancora viva dopo ognuna delle 37 pugnalate ricevute. È morta, infine, dissanguata.

Erano mesi che Impagnatiello tentava di avvelenare la compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi del piccolo Thiago, con un topicida sciolto nelle sue bevande. I tentativi, stando a quanto rivelato dagli esami tossicologici, sarebbero cominciati almeno a partire dallo scorso dicembre. L’informazione è scaturita sia da elementi contenuti in un’informativa dei carabinieri del Nucleo investigativo che, soprattutto, dagli esiti della consulenza autoptica depositata nella giornata di mercoledì 30 agosto alla Procura di Milano.

Gli esiti della consulenza autoptica rivelano la presenza di veleno per topi, il “bromadiolone”, sia nel “sangue che nei capelli” della 29enne massacrata con 37 coltellate lo scorso 27 maggio che nei “tessuti e capelli fetali”. Nel documento, si legge anche che è stato riscontrato un “incremento” della quantità di bromadiolone somministrata “nell’ultimo mese e mezzo”.

Era ancora viva dopo ogni coltellata

Dagli accertamenti medicolegali, è scaturito anche che Giulia sia morta dissanguata. La giovane donna, infatti, era ancora viva dopo ogni coltellata che le veniva brutalmente inferta dal compagno.

I due elementi emersi dalle analisi condotte dal pool di esperti ossia la presenza di veleno per topi addirittura nel feto e il fatto che la 29enne fosse ancora viva dopo ognuna delle 37 coltellate ricevute, morendo per una “acuta anemia” che ha, di conseguenza, causato anche il decesso del piccolo Thiago rafforzano le aggravanti della “premeditazione” e della “crudeltà”, contestate dalla Procura.

Sia l’aggravante della premeditazione che quello della crudeltà erano state escluse dal gip nell’ordinanza di custodia in carcere a carico del barman 30enne.