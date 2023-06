Alessandro Impagnatiello, 30enne arrestato per aver ucciso la compagna Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi, aveva provato a depistare le indagini con alcuni messaggi.

Omicidio Giulia Tramontano: i messaggi di Alessandro dopo averla uccisa

Aveva provato a depistare le indagini con alcuni messaggi che inviava a Giulia Tramontano, pur avendola uccisa. Alessandro Impagnatiello continuava a scriverle messaggi, chiedendole di tornare, sostenendo la prima versione delle indagini che si erano concentrate sull’allontanamento volontario. Il corpo di Giulia, invece, era nascosto in casa, in macchina e poi gettato poco distante dalla loro abitazione, tra le sterpaglie.

“Hai il pieno delle ragioni, ma voglio chiederti solo un favore. Dicci solo che stai bene. Dicci che sei fuggita in qualche paese lontano per buttare giù tutto. Solo questo, ti prego” ha scritto il 30enne. “A te che sei stata la prima ed unica ragazza ad avere accolto mio figlio dopo che mi lasciai. E mio figlio ho sempre cercato di proteggerlo fino alla fine, come ben sai all’inizio ci ho messo qualche settimana per rivelarti di avere un figlio” ha scritto ancora Impagnatiello. “Mi hai fatto esplodere il cuore con la tua risposta. Non volevo spezzare il tuo io invece” si legge ancora tra i messaggi.

Omicidio Giulia Tramontano: l’ultimo messaggio di Alessandro Impagnatiello

Alessandro Impagnatiello ha iniziato a scrivere a Giulia Tramontano domenica 28 maggio, poco dopo mezzanotte. Giulia era stata uccisa nella serata di sabato, tra le 19.05 e le 20.30, ma lui ha continuato a chiederle dove fosse e se poteva richiamarlo. I messaggi sono andati avanti anche i giorni seguenti. L’ultimo messaggio lo ha scritto la mattina di mercoledì 31 maggio, giorno della sua confessione e del ritrovamento. “Tata. Ho i giornalisti che mi stanno molestando sotto casa, ti prego è invivibile così” ha scritto. “Mia mamma piange, mio fratello pure! Siamo al quarto giorno oggi, finiscila con questa storia e batti un colpo, ti supplico” ha poi aggiunto.