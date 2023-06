Omicidio Giulia Tramontano, interrogato Impagnatiello: "L'ho uccisa senza motivo"

Alessandro Impagnatiello, accusato dell’omicidio di Giulia Tramontano, incinta di sette mesi, ha dichiarato nell’interrogatorio di averla uccisa “senza motivo“.

Giulia Tramontano, sentito Impagnatiello: “L’ho uccisa senza motivo”

Dai verbali dell’interrogatorio di Alessandro Impagnatiello, colpevole dell’omicidio di Giulia Tramontano, incinta di sette mesi, sono emerse nuove dichiarazioni. “Ci sto pensando costantemente. La situazione era per me, mi passi il termine, stressante. Questa è l’unica cosa che posso dire. Ma non c’era un reale motivo” ha dichiarato l’assassino, spiegando di aver ucciso la compagna senza motivazioni. L’ultimo interrogatorio risale al 2 giugno, il giorno dopo la confessione e il ritrovamento del cadavere. Continuano ad emergere nuovi dettagli, utili a ricostruire i fatti, dai verbali di quell’interrogatorio. Alessandro Impagnatiello ha indicato dov’era l’arma del delitto ai carabinieri. La giudice lo ha incalzato cercando di risalire al movente.

Alessandro Impagnatiello: “Ho ucciso Giulia Tramontano senza motivo”

Alessandro Impagnatiello ha dichiarato di non sapere neanche lui per quale motivo ha ucciso Giulia Tramontano. “L’ho deciso senza motivazioni” ha dichiarato, aggiungendo che dopo l’arresto “sto pensando costantemente” al movente del delitto. “Nel momento in cui ho deciso di uccidere la mia compagna non c’era né ira né rabbia né desiderio di vendetta ma la situazione era per me, mi passi il termine, stressante” ha dichiarato, per poi raccontare di nuovo la sua versione, secondo cui Giulia quella sera avrebbe iniziato a tagliarsi come forma di autolesionismo. L’uomo ha aggiunto che le ha strappato di mano il coltello per ucciderla. Un racconto che per ora non trova nessun riscontro e su cui si proverà a fare chiarezza con l’autopsia.