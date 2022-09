A Dinami, nel Vibonese, un 30enne viene ucciso a colpi di fucile mentre guidava il trattore su una strada di campagna.

Nella campagne di Dinami in Calabria, nel Vibonese, Alessandro Morfei di 30 anni è stato ucciso a colpi di fucile mentre guidava il tattore. Veniva assassinato ieri sera, venerdì 9 settembre, mentre percorreva una strada nella vegetazione per tornare a casa, dopo aver portato a termine la sua giornata lavorativa.

Omicidio in Calabria: 30enne fucilato mentre guidava il trattore, il fatto

Secondo la ricostruzione dell’omicidio, Alessandro Morfei – che aveva precedenti di droga – è stato raggiunto dall’assassino a distanza ravvicinata. A quel punto, gli avrebbe sparato per poi fuggire e far perdere le sue tracce.

La vittima non è morta sul colpo, ma in seguito al ricovero presso l’ospedale di Vibo Valentia. Sul posto, quando sono intervenuti i soccorsi, le sue condizioni erano già compromesse. Nonostante le cure, per Alessandro Morfei non c’è stato niente da fare.

Le indagini della Procura sul caso

La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha intanto aperto un fascicolo sull’omicidio di Alessandro Morfei; le indagini in corso, sono condotte dai carabinieri di Serra San Bruno.

Riguardo il movente, le idee non sono ancora state rese chiare. Gli investigatori però, non escludono alcuna ipotesi.