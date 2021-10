Omicidio in un bar a Luserna San Giovanni: uomo uccide una donna e ne ferisce altre due

Omicidio nella notte a Luserna San Giovanni, dove un uomo ha accoltellato a morte una donna e ne ha ferite altre due: si indaga sull'accaduto.

Dramma a Luserna San Giovanni, piccolo comune in provincia di Torino, dove nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 ottobre 2021 ha avuto luogo un omicidio ai danni di una donna di 44 anni. Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e hanno già arrestato il responsabile.

Omicidio a Luserna San Giovanni: l’accaduto

I fatti hanno avuto luogo intorno all’1:30. Secondo le prime informazioni un uomo, per motivi non ancora chiari, ha fatto irruzione al Bar Primavera di via I Maggio accoltellando a morte una donna di 44 anni e ferendone altre due. I sanitari del 118 accorsi sul posto non hanno potuto fare nulla per salvare la prima, a cui hanno diagnosticato ferite troppo gravi e profonde, e hanno trasferito le seconde in ospedale.

Secondo quanto appreso non sarebbero in condizioni critiche.

Omicidio a Luserna San Giovanni: un arresto

L’autore dell’aggressione, di cui al momento non è ancora nota l’identità ma soltanto l’età (34 anni), è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Pinerolo. Costoro stanno verificando se l’omicida conoscesse la sua vittima e da cosa possa essere stato mosso per compiere il delitto. Tra le ipotesi un movente sentimentale (forse relativo ad avances che la donna aveva respinto), anche se ancora tutto da verificare.