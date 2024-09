Omicidio Maria Campai a Viadana, convalidato il fermo del 17enne

Milano, 30 set. (Adnkronos) - Il tribunale per i minorenni di Brescia ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per il 17enne, indagato per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Maria Campai, la 42enne ritrovata morta nel giardino di una villetta gioved&igra...

Milano, 30 set. (Adnkronos) – Il tribunale per i minorenni di Brescia ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per il 17enne, indagato per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Maria Campai, la 42enne ritrovata morta nel giardino di una villetta giovedì scorso a Viadana, nel mantovano, a una settimana dalla denuncia di scomparsa.

Il gip – precisa una nota diffusa dai carabinieri di Mantova – ha riconosciuto l'aggravante della premeditazione. Nell'interrogatorio di garanzia, che si è svolto questa mattina al tribunale per i minorenni di Brescia, .

Intanto è è stata fissata per domani pomeriggio l'autopsia sul corpo della 42enne.

Questa mattina, mentre era in corso l'interrogatorio di garanzia del 17enne fermato dai carabinieri del nucleo investigativo di Mantova e della compagnia di Viadana per l'omicidio di Campai, i militari del Ris di Parma hanno svolto accertamenti tecnici scientifici sulla scena del femminicidio. Le indagini "proseguono a 360 gradi", si legge in una nota dei Carabinieri.