Omicidio Matteuzzi, la legale di famiglia: “Padovani era lucido”

Arriva a dibattimento il terribile omicidio di Alessandra Matteuzzi e per la legale di famiglia “Padovani era lucido”. Nel giorno di apertura del processo al 27enne imputato saranno di scena le cruciali questioni preliminari, una su tutte: se cioè la strategia difensiva su una perizia psichiatrica sull’imputato possa vanificare o meno le ragioni procedurali delle parti lese. L’avvocatessa Chiara Rinaldi lo ha spiegato bene a Fanpage.

Omicidio Matteuzzi: “Padovani era lucido”

Alessandra Matteuzzi venne ammazzata a martellate davanti al portone della sua abitazione lo scorso agosto. Sul processo contro Giovanni Padovani, reo confesso del crimine, pendono le costituzioni in parte civile e proprio per la giornata di oggi, quella di “incardinamento” la difesa di Padovani ha chiesto di valutare la capacità a stare in giudizio del 27enne. E l’avvocata Chiara Rinaldi ha parlato di quella istanza con cui si chiede alla Corte d’Assise una valutazione della capacità dell’ex calciatore di essere sottoposto a processo ed essere pienamente cosciente delle accuse.. Ha detto la legale: “L’avvocato che si occupa della difesa di Padovani mette quindi in discussione la capacità del 27enne di stare a processo. Per noi quest’udienza è un punto interrogativo, può accadere di tutto”.

La perizia di parte del professor Meluzzi

E ancora: “A corredo della richiesta per la valutazione della capacità di stare a giudizio, il legale Bordoni ha allegato un parere firmato dal Professor Meluzzi“. Ma cosa pensa l’avvocatessa della capacità di intendere dell’imputato? “No, non abbiamo particolari dubbi sulla capacità di andare a processo, né sulla capacità di intendere e di volere al momento del delitto o sulla premeditazione. Non siamo psichiatri, ovviamente loro hanno protocolli per poter accertare queste cose, ma noi non abbiamo dubbi su questi punti. Vedremo però se la Corte riterrà necessario fare degli accertamenti”.