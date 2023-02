Omicidio nel salernitano: tre arresti da parte dei Carabinieri

I carabinieri della compagnia di Eboli e del Nucleo investigativo di Salerno hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare.

L’ordinanza in questione è stata emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura nei confronti di tre individui. Il provvedimento è relativo a un caso di omicidio avvenuto nel salernitano. Come informa l’Ansa, la vittima si chiamava Mario Solimeno (29 anni al momento della morte). L’uomo era stato ferito al collo lo scorso 29 settembre, con un’arma da fuoco. In seguito era stato trasferito presso l’ospedale dei Colli di Napoli dove è morto il 26 ottobre.

L’uomo era stato colpito mentre si trovava in auto.

Omicidio nel salernitano: arrestata una persona chiave?

Dopo 4 mesi il caso di omicidio di Mario Solimeno inizia a divenire più chiaro grazie alle indagini da parte degli inquirenti. L’uomo, in seguito a un agguato nei suoi confonti, aveva riportato alcune ferite di arma da fuoco, morendo presso l’ospedale CTO di Napoli circa un mese dopo. Tre i provvedimenti di custodia cautelare da parte della Procura; Fanpage tuttavia parla dell’arresto di una persona gravemente indiziata, la cui identità è al momento ancora sconosciuta.

Ancora molti i punti oscuri

Il contesto in cui si inscrive l’omicidio di Mario Solimeno è ancora da chiarire e forse uno degli arresti effettuati nella mattina di giovedì 2 febbraio potrebbe portare le indagini a una svolta. Al momento dell’omicidio, il 29enne si trovava assieme al fratello presso il Rione Pescara di Eboli, dove sorge un complesso di case popolari.