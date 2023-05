Omicidio nel Trevigiano, ragazzo di 17 anni accoltellato a morte: tre giovani portati in caserma

Sono tre gli adolescenti portati in caserma per l’omicidio che si è verificato nel Trevigiano: la vittima è un 17enne.

Omicidio a Varago, nel Trevigiano. Un ragazzo di 17 anni è stato ammazzato al culmine di una lite che si è scatenata per motivi in fase di accertamento. Per l’uccisione della vittima, stroncata da una coltellata alla pancia, sono stati portati in caserma tre giovani: uno di questi è stato arrestato.