Confermata la condanna all’ergastolo per Innocent Osegnale per l’omicidio di Pamela Mastropietro: l’uomo è stato incriminato per omicidio e occultamento di cadavere, con l’aggravante di violenza sessuale.

Omicidio Pamela Mastropietro, confermata la condanna all’ergastolo per Innocent Oseghale

Il tribunale di Perugia, nella giornata di martedì 21 febbraio, ha confermato la condanna all’ergastolo per Innocent Oseghale durante il processo di appello bis. L’uomo, di origini nigeriane, è stato condannato per aver ucciso Pamela Mastropietro, ragazza romana di 18 anni, nel 2018.

La condanna era già stata confermata dalla Corte di cassazione che aveva poi rimandato il processo in appello per quanto riguardava l’aggravante di violenza sessuale.

Se Oseghale fosse stato giudicato non colpevole per l’accusa di violenza sessuale, il giudice avrebbe potuto optare per una riduzione della pena. In appello, invece, l’aggravante di violenza sessuale è stata riconosciuta.

I fatti

Pamela Mastropietro è stata uccisa a gennaio 2018 nei pressi di Macerata. La ragazza era ospite della comunità di recupero Pars di Corridonia in quanto soffriva di un problema di tossicodipendenza. Il 29 gennaio del 2018, la 18enne si allontanò improvvisamente dalla struttura e, appena due giorni dopo, il 31 gennaio, il suo corpo smembrato e senza vestiti venne rinvenuto all’interno di due valigie abbandonate in un fosso.

Nel 2019, Oseghale è stato condannato in primo grado per omicidio e occultamento di cadavere.