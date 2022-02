Omicidio Raffadali, padre uccide il figlio sparandogli mentre è già a terra

Omicidio Raffadali, Il Gip ha convalidato l'arresto di Gaetano Rampello, l'uomo che ha ucciso il figlio Vincenzo a colpi di pistola

Omicidio Raffadali, Il Gip ha convalidato l’arresto di Gaetano Rampello, l’uomo che ha ucciso il figlio Vincenzo a colpi di pistola.

Omicidio Raffadali, convalidato l’arresto di Gaetano Rampello

Rampello avrebbe ucciso il figlio mentre quest’ultimo era steso a terra, indifeso e di spalle e lo avrebbe fatto con determinazione.

Non si sarebbe trattato di un gesto d’impeto, ma di un omicidio premetidato. Questa è la linea tracciata dal Gip di Agrigento Micaela Raimondo, in merito all’omicidio di Raffadali.

Le dichiarazioni del Gip di Agrigento

Il Gip scrive in una nota: “Gaetano Rampello, pur avendo subito aggressioni da parte del figlio ha omesso la sua natura violenta tanto da essere stato denunciato dall’ex moglie. Non è credibile la tesi di un gesto d’impeto e non premeditato.

Dal video si vede, infatti, che l’arma è occultata e già scarrellata e pronta per l’uso. E’ stata un’azione pervicace, ha colpito la vittima alle spalle e quando era a terra indifesa.”

L’omicidio e la confessione

È stato lo stesso Rampello a chiamare i carabinieri, dopo aver sparato 14 colpi di pistola al figlio, e a farsi trovare seduto su una panchina ad aspettare l’arresto. L’uomo aveva sempre dichiarato di aver perso il controllo, negando la premeditazione del gesto.

Ma per il magistrato il fatto che il 57enne avesse un cappuccio in testa e avesse una pistola già priva di sicura, sono prove sufficienti pr escludere il gesto estemporaneo.