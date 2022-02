Omicidio Rosa Alfieri, messo in stato di fermo il vicino di casa 31enne

Ci sono sviluppi sul caso dell'omicidio della 23enne Rosa Alfieri,. I Carabinieri hanno messo in stato di fermo il vicino di casa.

Ci sono dei nuovi sviluppi sul caso dell’omicidio della 23enne Rosa Alfieri, la giovane che è stata uccisa nella giornata di martedì 1 febbraio a Grumo Nevano in provincia di Napoli. I Carabinieri hanno fermato il 31enne Elpidio D’Ambra.

Sul giovane infatti sarebbero ricaduti i principali sospetti. Secondo gli inquirenti, la giovane sarebbe stata strangolata dal 31enne. Quest’ultimo si sarebbe poi allontanato per dirigersi verso Napoli.

Rosa Alfieri vicino casa, l’allontantamento dell’uomo

Il 31enne che si sarebbe allontanato appunto con una certa fretta si sarebbe diretto – riporta ANSA alla stazione ferroviaria di Frattamaggiore. Da lì avrebbe raggiunto il capoluogo campano dove le forze dell’ordine lo hanno messo in stato di fermo.

La cugina: “Credo che sia stata tirata dentro la sua casa”

Nel frattempo riporta NapoliToday – la cugina della vittima – parlando di quei momenti tanto drammatici ha dichiarato: “L’uomo che stanno cercando […] era l’inquilino di una nostra parente e non del padre, diversamente da come si sta dicendo in queste ore. Credo che sia stata tirata dentro la sua casa. Mia zia, la mamma di Rosa, ha sentito delle urla, ma ha pensato che provenissero dal lato strada, essendo state le 4.30 di pomeriggio”.

Ha infine aggiunto: “Abbiamo bussato al 31enne che ha detto che non l’aveva vista, rispondendo anche sgarbatamente.

Poi è andato via”.