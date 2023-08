Omicidio Saman: Ascari (M5s), 'estradizione padre buona notizia, si faccia giustizia'

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Il padre di Saman Abbas, Shabbar Abbas, è stato finalmente estradato dal Pakistan e nelle prossime ore arriverà in Italia per sottoporsi al processo che lo vede accusato, assieme ad altri familiari, dell'omicidio della figlia. Un ulteriore passo i...

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – "Il padre di Saman Abbas, Shabbar Abbas, è stato finalmente estradato dal Pakistan e nelle prossime ore arriverà in Italia per sottoporsi al processo che lo vede accusato, assieme ad altri familiari, dell'omicidio della figlia. Un ulteriore passo in avanti affinché si faccia giustizia e i colpevoli di questo atroce crimine siano condannati. Lo dobbiamo a Saman e a tutte quelle ragazze che con coraggio si ribellano a pratiche misogine e patriarcali per essere libere e padrone della propria vita". Così Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle e membro della commissione Femminicidio.