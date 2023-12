Omicidio Saman: Tajani, 'ergastolo genitori giusto, donne non sono schiave'

Omicidio Saman: Tajani, 'ergastolo genitori giusto, donne non sono schia...

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – "Una vergogna che dev'essere cancellata. Basta con l'uso delle donne come se fossero delle schiave, che devono prendere ordini da genitori privi di senso. Bene la condanna, è giusta quando si uccise in modo così efferato una figlia". Lo ha detto al Tg2 Post il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando la sentenza per l'omicidio di Saman Abbas che ha inflitto l'ergastolo ai suoi genitori.