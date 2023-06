Omicidio Senago: non solo coltelli, attesa su impronte, tracce sangue e autopsia

Milano, 6 giu. (Adnkronos) – Non solo la caccia al coltello (è stato sequestrato un intero ceppo), ma anche di impronte digitali e di scarpe, macchie di sangue – copiose a detta del luminol – e l'esito dell'autopsia. E' da tutti questi elementi che i carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche di Milano, che oggi hanno lavorato per l'intera giornata nell'abitazione di Senago, cercano di aggiungere dettagli e conferme a quanto accaduto nell'appartamento di via Novella a Senago dove Giulia Tramontano, al settimo mese di gravidanza, è stata uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello sabato 27 maggio.

Oggi è stato il giorno di sequestri e rilievi, domani inizieranno le analisi alla ricerca di impronte che possano dare conferme alla versione del reo confesso oppure raccontare un'altra storia di quanto accaduto nell'abitazione, poi lungo le scale fino alla cantina e poi al garage. E sarà anche il corpo di Giulia, l'autopsia è in programma venerdì, a raccontare al personale di Medicina legale se la giovane si è difesa, quante volte è stata colpita e quando è stata uccisa e abbandonata in via Monte Rosa, a circa 500 metri dalla casa in cui viveva.