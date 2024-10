Omicidio Senago: periti, 'tratti narcisistici, Impagnatiello vive abbandono come offesa'

Milano, 16 ott. (Adnkronos) – "Ciò che è emerso è la presenza di tratti di personalità narcisistici e psicopatici che non configurano una entità psicopatologica, ma il 'modo di essere nel mondo', cioè la sua specifica struttura di personalità". E' uno dei passaggi della perizia firmata dagli psichiatri Gabriele Rocca e Pietro Ciliberti chiamati, dalla corte d'Assise di Milano, a valutare Alessandro Impagnatiello, a processo per l'accusa di omicidio aggravato di Giulia Tramontano e del piccolo Thiago che portava in grembo.

Gli esperti ritengono l'imputato capace di intendere e volere e rilevano l'"insussistenza" di un "complesso disturbo personologico", piuttosto "nell'esame dei suoi vissuti si evince un aspetto di organizzazione di personalità che rivela una intolleranza alla perdita affettiva, intesa qui come ferita narcisistica per l'abbandono vissuto come una offesa ed al contempo come una umiliazione", si legge nelle conclusioni della perizia di 66 pagine.