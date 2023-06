Omicidio Senago: terminata autopsia, per test tossicologici e feto ci vorrà tempo

Omicidio Senago: terminata autopsia, per test tossicologici e feto ci vorr&ag...

Omicidio Senago: terminata autopsia, per test tossicologici e feto ci vorr&ag...

Milano, 9 giu. (Adnkronos) – E' terminata l'autopsia sul corpo di Giulia Tramontano, la 29enne uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello. I primi responsi parlano di "37 coltellate, forse 40" di cui "due mortali al collo", poi di una coltellata al sopracciglio, due alla schiena e gli altri fendenti in gran parte concentrati nella parte alta del busto della giovane che non si è difesa. "Non ci sono coltellate al feto", Giulia era incinta al settimo mese.

Difficile, a causa delle ustioni sul corpo – nel tentativo di bruciare il cadavere – datare con esattezza l'orario della morte, avvenuto verosimilmente sabato 27 maggio dopo le ore 20. Per altri accertamenti sul feto, che potrebbero aggravare il capo di imputazione, così come sugli esami tossicologici – nello zaino di Impagnatiello sono stati trovate due bustine di veleno – sarà necessario più tempo per avere delle risposte.