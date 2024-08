Omicidio Sharon: Faraone, 'Salvini disonesto, non dice che testimoni origine marocchina'

Omicidio Sharon: Faraone, 'Salvini disonesto, non dice che testimoni ori...

Omicidio Sharon: Faraone, 'Salvini disonesto, non dice che testimoni ori...

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - “Salvini è una persona disonesta intellettualmente. Sui suoi social in grande evidenza è sottolineato che l’assassino di Sharon è di 'origini nordafricane'. E comunque il Mali è nell’Africa occidentale. Il leader del...

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Salvini è una persona disonesta intellettualmente. Sui suoi social in grande evidenza è sottolineato che l’assassino di Sharon è di 'origini nordafricane'. E comunque il Mali è nell’Africa occidentale. Il leader della Lega non dice una parola sul fatto che i giovani testimoni che hanno fornito una descrizione dettagliata di Moussa Sangare la notte dell’omicidio, fossero giovani italiani di origine marocchina. Hanno avuto la cittadinanza da ragazzini, a quindici anni. 'Vogliamo far riflettere che se il killer è di origini straniere, lo siamo anche noi. Forse senza la nostra testimonianza sarebbe libero. Pensiamo di aver fatto il nostro dovere'. Lasciatemelo ripetere: disonesto, disonesto, disonesto”. Lo scrive su X il presidente dei deputati di Italia Viva Davide Faraone.