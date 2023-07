Omicidio-suicidio a Bologna. Atos Ricini, di 72 anni, ha ucciso la madre Norma, di 94 anni, a colpi di fucile. Poi ha rivolto l’arma contro di sé e si è tolto la vita.

Omicidio-suicidio a Bologna, Atos Ricini uccide la madre con il fucile e si toglie la vita

Omicidio-suicidio a Bologna, in via Marzabotto, vicino all’ospedale Maggiore. Atos Ricini, di 72 anni, ha ucciso la mamma Norma, di 94 anni, a colpi di fucile e poi si è tolto la vita. L’uomo deteneva regolamento alcuni fucili, perché praticava la caccia e il tiro a volo. Il rappresentante di macchine del caffè in pensione avrebbe fatto una telefonata al figlio 41enne, residente da tempo fuori provincia, ma non è chiaro se la telefonata sia avvenuta prima o dopo l’omicidio della donna.

Omicidio-suicidio a Bologna: allarme lanciato dal figlio

L’allarme è stato lanciato dal figlio dell’uomo. Probabilmente dietro il terribile gesto ci sarebbe una depressione del 72enne, raffinata di recente. L’uomo non avrebbe lasciato biglietti. Gli amici del bar sono rimasti sconvolti e hanno raccontato di averlo visto un po’ giù di morale negli ultimi tempi. Gli agenti hanno perquisito l’abitazione e sono stati sequestrati tutti i fucili del cacciatore.