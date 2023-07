Roberto Toson ed il figlio Mattia Toson sono stati arrestati per l'omicidio di Thomas Bricca, 19enne ucciso lo scorso gennaio.

Omicidio Thomas Bricca: arrestati i responsabili, Roberto e Mattia Toson

Roberto Toson e il figlio Mattia Toson sono stati arrestati dai carabinieri per l’omicidio di Thomas Bricca, 19enne ucciso nella zona Girone di Alatri da un colpo di pistola esploso contro il gruppo con cui si trovava lo scorso gennaio. Il giovane era stato colpito alla testa. Secondo le prime ricostruzioni, i colpi sarebbero stati esplosi da due persone a bordo di uno scooter, che si sarebbero subito dopo dileguate. Per l’omicidio erano stati indagati Roberto Toson, di 47 anni, e il figlio Mattia Toson, di 22 anni. La Procura di Frosinone, diretta da Antonio Guerriero, ha indetto una conferenza stampa con il comandante dei carabinieri Alfonso Pannon, per tutti i dettagli.

Omicidio Thomas Bricca: fondamentali gli elementi del telefonino

La svolta è arrivata grazie ad alcuni elementi nel telefonino di Thomas Bricca. Dall’analisi dei cellulari degli indagati e degli amici non è emerso nulla. La sera prima del delitto, nel centro storico di Alatri ci sarebbe stata una lite, al culmine della quale un uomo, Francesco Dell’Uomo, zio acquisito di Mattia, sarebbe stato picchiato e appeso ad una balaustra. Dell’Uomo era stato assalito da un gruppo riva del quale faccia parte un ragazzo di origini marocchine che sarebbe entrato in contrasto con i Toson. La sera del delitto Thomas Bricca si trovava nello stesso gruppo del ragazzo marocchino ed entrambi indossavano una giacca chiara. Tra le ipotesi delle indagini ci sarebbe stata la pista di una possibile spedizione punitiva per l’aggressione a Dell’Uomo.