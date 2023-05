Tefta Malaj ha parlato delle violenze e degli abusi subiti dal marito, che ha ucciso la figlia Jessica e il vicino di casa Massimo De Santis.

Omicidio Torremaggiore, la madre di Jessica: “Da mio marito botte e abusi”

Tefta Malaj è arrivata in sedia a rotelle nella chiesa Divino Lavoratore di Torremaggiore, dove si sono tenuti i funerali della figlia Jessica, uccisa dal marito Taulant Malaj, che ha ucciso anche il vicino di casa Massimo De Santis. La donna è sopravvissuta alla strage che si è consumata nella notte tra il 6 e il 7 maggio e ha deciso di lasciare l’ospedale in cui è ricoverata per assistere ai funerali. La donna, come anticipato in un’intervista, ha raccontato degli abusi subiti da Jessica da parte del padre, iniziati circa due anni fa. Una situazione che era peggiorata al punto che la donna aveva deciso di cacciare di casa l’uomo. Quest’ultimo era tornato, convincendola ad accoglierlo di nuovo. Purtroppo però le attenzioni che Taulant rivolgeva alla figlia, spesso anche nei confronti delle amiche di quest’ultima quando erano in casa, si erano riproposte.

Omicidio Torremaggiore, la madre di Jessica: “Non c’era nessuna relazione clandestina”

La donna aveva minacciato di denunciarlo, per mettere fine alla situazione, e sarebbe stato proprio questo a far scattare il 45enne. Secondo la donna le accuse di tradimento sarebbero state solo una scusa per nascondere le sue vere intenzioni. “Non c’era nessuna relazione clandestina, mio marito ha inscenato tutto perché temeva una denuncia” ha spiegato la donna. Secondo la donna e gli avvocati, Taulant avrebbe deciso di uccidere la famiglia almeno il giorno prima, come conferma l’acquisto di tre coltelli. L’uomo è nel carcere di Foggia con l’accusa di duplice omicidio e tentato omicidio e ha confessato.