Omicidio Treviso, Vanessa Ballan accoltellata 7 volte: arrestato presunto assassino

(Adnkronos) – "Non solo è stata accoltellata ben 7 volte in parti vitali" ma Vanessa Ballan "prima è stata anche picchiata perché sul volto c'erano segni di percosse violente". Così il procuratore capo di Treviso Repubblica Marco Martani sull'omicidio della 26enne uccisa ieri a Riese Pio X in provincia di Treviso, parlando di una "particolare ferocia".

La vittima "ha cercato di parare i colpi perché aveva ferite alle mani, ha cercato di ripararsi", ha detto ancora Martani. Riguardo alle "sette coltellate", ha continuato, "più di una era mortale".

Per l'omicidio è stato arrestato il 41enne di origini kosovare, Fandaj Bujar. Poco più di un mese fa l'uomo era stato denunciato per stalking dalla vittima. Bujar, fermato poco distante dalla sua abitazione, è stato condotto in carcere a Treviso: non ha reso dichiarazioni. L'accusa per lui è di omicidio aggravato.

Su Fandaj Bujar "ci sono indizi gravi", ha fatto sapere ancora il procuratore capo: oltre al "movente" ha ricordato il comportamento dell'uomo che dopo il delitto "si è reso irreperibile". Per il procuratore ci sono anche "indubbi profili di pericolosità sociale anche per la particolare ferocia" dell'omicidio, ha continuato.

Dopo la querela presentata dalla vittima, "non c'erano più stati episodi di molestie o di avvicinamenti indesiderati da parte di Bujar (il fermato ndr) nei confronti di Vanessa", ha detto Martani spiegando. "Le denunce di codice rosso vengono trattate dal magistrato di turno esterno, nell'ipotesi in cui il magistrato di turno esterno non sia anche un magistrato del gruppo fasce deboli e violenza di genere, dopo che il magistrato di turno esterno ha preso provvedimenti di immediata urgenza, passa il fascicolo al magistrato del gruppo specializzato". "Nel caso specifico il magistrato di turno esterno, che non fa parte del gruppo magistrati specializzati, nel giro di un giorno ha disposto la perquisizione e ha disposto che il fascicolo passasse al magistrato di turno fasce deboli. Quest'ultimo non ha ritenuto che ci fosse una situazione che imponesse una immediata richiesta di misura cautelare ma ha ritenuto di approfondire gli atti di indagine chiedendo i tabulati del telefono di Bujar perché i messaggi erano stati cancellati da Vanessa", ha sottolineato.

"L'esito dei tabulati non era ancora arrivato – ha concluso il procuratore – Peraltro in questi quasi due mesi, dalla perquisizione a ieri mattina, non c'erano stati altri episodi allarmanti, quindi la valutazione fatta dal magistrato fasce deboli era una non urgenza sulla richiesta di misura cautelare. Alla luce di ciò che è successo la valutazione si è rivelata infondata".

Nel frattempo è stato trovato "il martello con cui è stata sfondata la porta a vetri laterale della villetta", ha affermato Martani aggiungendo che è stato trovato anche "un coltello, rinvenuto nel lavandino dell'abitazione, ancora con tracce ematiche" ed "è sicuramente quello utilizzato per compiere il delitto". Si tratta di un "coltello simile a quelli nell'abitazione di Bujar e che non faceva parte delle posate usate dalla famiglia di Vanessa", ha sottolineato il procuratore capo.

Vanessa Ballan, madre di un bimbo di 4 anni e incinta di pochi mesi, è stata rinvenuta morta in casa. A trovarla riversa a terra è stato il marito, 28 anni, di ritorno dal lavoro verso mezzogiorno. E dopo un tentativo di rianimarla, avrebbe chiamato i soccorsi. Il suo coinvolgimento nell'omicidio è stato subito escluso.