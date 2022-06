Omicidio Vicenza, il killer è stato trovato morto

L'ex compagno della 42enne uccisa a colpi di pistola è stato trovato morto in auto, ferma in una piazzola della Tangenziale Ovest di Vicenza.

C’è una svolta nell’omicidio di Vicenza: il killer, ex compagno di Lidia Miljkovic, è stato trovato morto. L’uomo ha ucciso in strada la 42enne nella mattinata di mercoledì 8 giugno.

Omicidio Vicenza, killer trovato morto

Il corpo dell’assassino è stato ritrovato in auto.

Il veicolo era fermo in una piazzola della Tangenziale Ovest di Vicenza. All’interno c’era anche il cadavere di un’altra donna: si tratterebbe della sua attuale compagna. Non solo: è stato trovato anche dell’esplosivo, per questo motivo sono dovuti intervenire gli artificieri.

Il killer responsabile del doppio femminicidio si chiamava Zlatan Vasiljevic, 42 anni. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo stava fuggendo con l’attuale compagna, di origine venezuelana.

Poi l’ha uccisa e in seguito si è tolto la vita.