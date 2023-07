Omicidio Willy, in appello pena ridotta a 24 anni ai fratelli Bianchi

Roma, 12 lug. (askanews) – È caduta in appello la condanna all’ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane di origine capoverdiana ucciso a calci e pugni durante un pestaggio a Colleferro il 6 settembre 2020.

I giudici della corte d’assise d’appello hanno ridotto la pena a 24 anni di reclusione. Per i due fratelli sono state riconosciute le attenuanti generiche. Sono state invece ribadite le altre condanne: 21 anni a Mario Pincarelli e 23 anni a Francesco Belleggia. “Più o meno me l’aspettavo. Ma va bene comunque. Nessuna sentenza mi darà più mio figlio” ha detto Lucia, la mamma di Willy, dopo la lettura della sentenza. La condanna all’ergastolo era stata decisa il 4 luglio 2022 dalla Corte d’assise di Frosinone in primo grado.