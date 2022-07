Gabriele, il fratello maggiore, resta a Rebibbia, dove sta svolgendo un'attività di volontariato. Marco, invece, è già in fase di trasferimento.

“In 50 secondi è successa la fine del mondo”, ricorda Samuele, l’amico di Willy. “Invano ho provato ad aiutarlo”, ha aggiunto. Per la morte del giovane, avvenuta a Colleferro il 6 settembre 2020, i fratelli Bianchi sono stati condannati all’ergastolo, ma la giustizia non potrà mai restituire la giovane vittima né cancellare quei terribili momenti.

Marco e Gabriele, già in carcere, saranno divisi e sconteranno la loro pena in due strutture diverse.

Omicidio Willy Monteiro, fratelli Bianchi divisi

Dopo la sentenza che li ha condannati all’ergastolo, tra i fratelli Bianchi c’è stato un abbraccio lungo e commosso, poi le urle e le imprecazioni verso gli agenti che li hanno portati via dal tribunale. Adesso non potranno più fare affidamento l’uno sull’altro. I due, infatti, sconteranno l’ergastolo in due strutture carcerarie differenti.

Gabriele, il fratello maggiore, resterà nel penitenziario romano di Rebibbia. Nella struttura ha già iniziato a cimentarsi in un’attività di volontariato, come “aiuto scrivania spesa”, cioè la figura di sostegno all’amministrazione. Marco, invece, è in via di trasferimento.