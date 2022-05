Il pm di Velletri, Francesco Brando, ha chiesto l'ergastolo per i fratelli Bianchi, che si sono scambiati un abbraccio dietro le sbarre.

Omicidio Willy Monteiro, l’abbraccio dei fratelli Bianchi dietro le sbarre

Gabriele e Marco Bianchi, al termine dell’ultima udienza in Corte d’Assise del Tribunale di Frosinone, si sono salutati con un lungo abbraccio, prima di separarsi.

I due sono imputati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. I due fratelli sono rimasti in aula, impassibili, per sei ore. Accanto a loro Mario Pincarelli, anche lui accusato dell’omicidio di Willy. Non si sono rivolti sguardi o parole. In aula erano presenti tutti gli amici di Willy, insieme alla mamma Lucia. Ha ascoltato tutto, ha parlato con un filo di voce e si è fatta accompagnare sotto braccio dagli amici del figlio.

In aula era presente anche Silvia Ladaga, fidanzata di Gabriele.

Chiesto l’ergastolo per i fratelli Bianchi

Il pm di Velletri, Francesco Brando, ha chiesto l’ergastolo per i fratelli Bianchi e 24 anni per gli altri imputati, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Secondo il pm si è trattata di “un’aggressione becera messa in atto da quattro individui in danno di un ragazzino. Noi pensiamo che questo sia un omicidio doloso, volontario e non preterintenzionale“.

Secondo l’accusa sarebbe stato Belleggia a colpire Willy per primo, con un calcio al volto, ma sono i fratelli Bianchi che lo hanno picchiato. Gabriele avrebbe colpito il ragazzo con un calcio al torace, uno dei colpi che si è rivelato mortale. Il 26 maggio sarà il momento delle arringhe difensive dei Bianchi e delle eventuali repliche del pm.