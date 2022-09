In attesa delle motivazioni della sentenza di primo grado di Frosinone Marco Bianchi vuole stare con il fratello in carcere ma il giudice li separa

In attesa del processo di Appello per l’omicidio Willy Monteiro e prima ancora delle motivazioni della sentenza di primo grado emessa a Frosinone Marco Bianchi vuole stare con il fratello Gabriele in carcere ma il giudice li separa. Secondo quanto spiegato da repubblica e ripresa da Fanpage sarebbe stato anche il Dap, Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria, a dare parere ancora sfavorevole alla richiesta di tenere in detenzione congiunta i fratelli.

Marco Bianchi vuole stare con il fratello

I fratelli Bianchi non possono stare nello stesso carcere e quindi Marco dovrà restare in regime di detenzione al “Mammagialla” di Viterbo, mentre Gabriele resterà nel carcere romano di Rebibbia. Il dato è che il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria non vuole che i due ragazzi abbiano contatti e che condividano lo stesso ambiente.

Attesa per le motivazioni del primo grado

Il prossimo 3 ottobre sono attese le motivazioni della sentenza di primo grado, come previsto in procedura e secondo la norma dei novanta giorni per il deposito.

Il ricorso dei due condannati in primo grado e futuri imputati in secondo presenta delle novità, con i fratelli Bianchi che hanno deciso di cambiare pool legale. A difendere Gabriele sono subentrati Ippolita Naso e Valerio Spigarelli, mentre Marco sarà difeso da Pasquale Ciampi. In queste ore era trapelata la notizia per cui a consigliare Spigarelli a Gabriele Bianchi era stato Valerio Del Grosso, il killer di Luca Sacchi.