Omicidio Yara Gambirasio, Bossetti: “Fiducioso che vengano ammesse nuove analisi sul Dna”

Massimo Bossetti, accusato dell'omicidio di Yara Gambirasio, si è dichiarato fiducioso per la richiesta di nuove analisi sul Dna.

Massimo Bossetti, accusato dell’omicidio di Yara Gambirasio, si è dichiarato fiducioso per la richiesta di nuove analisi sul Dna. La Corte di Cassazione ha stabilito che il collegio difensivo dell’uomo, condannato all’ergastolo, ha diritto alla ricognizione all’analisi dei reperti rimasti.

Omicidio Yara Gambirasio: le parole di Bossetti e del suo legale

“Sono teso ma fiducioso che possano essere ammesse nuove analisi sui reperti di dna rimasti” sono le parole di Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Le ha riportate il suo avvocato, Claudio Salvagni, che è stato intervistato da Cusato Italia Tv. Il legale ha raccontato di aver visto Bossetti molto teso per i recenti sviluppi, ma anche molto fiducioso in quanto spera davvero che questo esame venga effettuato.

“Rivelo inoltre che mi chiamò il giorno prima dell’ultima udienza in questo mese di maggio, per incoraggiare noi della difesa a non lasciare nulla di intentato. Perché Massimo Bossetti ha sempre chiesto, fin dai vari processi, l’unica cosa che avrebbe potuto dimostrare veramente la sua colpevolezza o innocenza: la perizia sul Dna” ha aggiunto Salvagni.

Omicidio Yara Gambirasio: l’esame sui reperti

“Abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenere che quel Dna lì era sbagliato, che il Dna di ‘Ignoto 1′ non è riferibile a Massimo Giuseppe Bossetti.

L’unico modo per dimostrarlo, era effettuare quella perizia sempre chiesta e sempre negata. Dopo oltre 10 anni la tecnologia per le analisi del Dna è decisamente migliorata, quindi pensiamo sia giusto poter fare nuovi esami. Adesso comunque dobbiamo solo attendere e capire quando e dove verranno fatti nuovi esami sui reperti rimasti” ha spiegato l’avvocato. Massimo Bossetti è stato condannato all’ergastolo il 12 ottobre 2018. I giudici, però, hanno accolto una nuova udienza davanti alla Corte d’assise di Bergamo riguardo la richiesta dei legali di avere informazioni sullo stato di conservazione dei reperti che vogliono analizzare.

Omicidio Yara Gambirasio: la revisione del processo

“Una volta avuto l’esito delle analisi provvederemo a chiedere la revisione del processo perché essendo assolutamente convinti dell’innocenza di Bossetti, siamo convinti che dalle nuove analisi sui reperti avremo gli elementi utili per arrivare alla revisione del processo. Purtroppo dovremo ancora attendere qualche mese prima che venga fissata la nuova udienza” ha spiegato Salvagni. L’avvocato è fortemente convinto dell’innocenza del suo assistito, che vuole dimostrare con queste nuove analisi. Questa convinzione lo porta a pensare di poter chiedere la revisione del processo.