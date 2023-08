La Procura concede l'accesso agli indizi, ma per ora non si potranno riaprire le indagini.

“Non esiste un quarto grado di giudizio”. La Procura frena gli entusiasmi su Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio. I legali dell’uomo, che da sempre si professa innocente, potranno accedere ai reperti per eseguire nuove analisi, tuttavia per ora non potranno chiedere indagini aggiuntive a quelle che hanno già portato alla condanna definitiva.

Per ora non ci potranno essere indagini aggiuntive

Il 12 ottobre 2018 Massimo Giuseppe Bossetti, è stato condannato definitivamente all’ergastolo per l’omicidio di Yara. Per la giustizia italiana il muratore di Mopello è colpevole oltre ogni ragionevole dubbio. Ha ucciso, con il movente dell’aggressione sessuale, la ragazza di 13 anni, scomparsa il 26 novembre 2010, e ritrovata cadavere il 26 febbraio 2011.

Da quando si sono aperte le porte del carcere Bossetti si è sempre professato innocente. Nel 2019 è stato trasferito da Bergamo al carcere di Bollate, dove può lavorare e ricostruire la sua vita.

Omicidio Yara: concesso il permesso a visionare reperti e Dna

Il primo spiraglio di luce dalle mura della casa circondariale filtra in queste ore, poiché ai legali difensori di Bossetti sarà consentito di visionare i reperti e le tracce di Dna che lo hanno portato alla reclusione a vita. Ma dalla Procura chiariscono che le indagini sono chiuse, e non si torna indietro con indagini aggiuntive. A meno che non emergano altri indizi utili. Sarà comunque la Corte a valutare ulteriori sviluppi.

Nel maggio scorso la Corte di Cassazione aveva già accolto il ricorso della difesa contro i colleghi dell’Assise di Bergamo che negarono il diritto di accedere ai reperti confiscati. Ora i difensori di Bossetti potranno analizzare tracce e campioni di Dna.

Potranno dunque effettuare “l’accesso e la sola osservazione dei reperti, previa adozione di ogni cautela atta a garantire l’integrità dei medesimi, e con esclusione di ogni attività implicante interventi di altra natura, come anche di ogni attività, non importa se ripetibile o meno, che comporti il contatto fisico con gli oggetti”.