Omicron, a cosa fare attenzione per evitare il contagio: “Più pericoloso del sesso”

La variante Omicron dilaga e si replica 70 volte più rapidamente: i consigli per evitare il contagio e il parere degli esperti.

La variante Omicron dilaga e si replica 70 volte più rapidamente: i consigli per evitare il contagio e il parere degli esperti.

Omicron, rischio contagio: si replica 70 volte più velocemente

Fino a che Omicron sarà la variante dominante, il bacio sulla bocca sarà, dal punto di vista infettivo, più rischioso di un rapporto sessuale occasionale senza contatto labiale.

Il motiv o è semplice: la saliva è la via di trasmissione più diretta del Covid, dato che il virus vive e si riproduce nelle cellule della mucosa orale, faringea e nasale.

Inoltre, recenti studi hanno analizzato la capacità infettiva di diverse versioni del Coronavirus sui tessuti umani, ed è emerso che Omicron riesce a replicarsi 70 volte più velocemente rispetto ad altre varianti Sars-Cov2. Fortunatamente, la variante sudafricana è molto meno propensa ad attaccare i polmoni e portare a malattie gravi.

Omicron, rischio contagio: il caso dei bambini

Come anticipato, Omicron riesce a re-infettare più facilmente anche le persone già vaccinate con doppia o tripla dose, così come coloro che hanno contratto il virus in passatto e sono già guarite. Se lo stato di allerta vale per loro, è sicuramente amplificato per chiunque non sia immunizzato, ed in particolare per i bambini.

A conferma i dati delle ultime settimane: l’elevato numero di positività registrato nelle famiglie e nelle scuole in tale fascia di età sembra far trasperire una certa propensione della variante al contagio sui più piccoli.

Omicron, regole e consigli per evitare il contagio

Gli esperti hanno quindi sconsigliato tra bambini piccoli anche i baci sulla guancia, considerati, a loro avviso, altrettanto pericolosi di quelli sulla bocca, per la vicinanza dei volti durante l’atto affettivo e la probabile e conseguente possibilità di trasferimento diretto di saliva e goccioline respiratorie.

Aldilà del parere medico, data la situazione si raccomanda sempre una cospicua dose di buon senso, soprattutto nel controllo dei più piccoli da parte degli adulti.