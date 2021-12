Anne von Gottberg, dell'Istituto nazionale per le malattie trasmissibili in Sudafrica, ha spiegato che la variante Omicron non è più contagiosa della

Anne von Gottberg, dell’Istituto nazionale per le malattie trasmissibili in Sudafrica, ha spiegato che la variante Omicron non è più contagiosa della Delta.

Omicron non è più contagiosa della Delta, Oms: le parole di Anne von Gottberg

Anne von Gottberg, dell’Istituto nazionale per le malattie trasmissibili in Sudafrica, in un briefing dell’Oms sulla situazione del continente africano, ha parlato della variante Omicron del Covid.

Ha dichiarato che questa variante non è più contagiosa della Delta, che al momento è predominante nel mondo e in Italia. Un dettaglio in più su questa nuova variante, di cui si sta parlando tantissimo ma di cui si conoscono ancora poche informazioni.

Omicron non è più contagiosa della Delta, Oms: “Vaccini efficaci, ma guariti non protetti”

La differenza rispetto alle varianti precedenti è che questa sta causado tantissimi casi di reinfezione.

Dalle prime analisi è emerso che coloro che hanno già avuto il Covid, non sono protetti contro la variante Omicron. I vaccini attualmente in uso, invece, dovrebbero proteggere dalle malattie gravi anche nel caso di questa mutazione. La variante non sembra essere in grado di bucare i vaccini, ma ci vogliono ancora altre analisi per capire altre caratteristiche.

Omicron non è più contagiosa della Delta: il report Ecdc

La variante Omicron, secondo le previsioni dell’Ecdc, potrebbe arrivare a rappresentare la metà di tutte le infezioni da Covid in Europa nei prossimi mesi.

Questo è quanto si legge in un nuovo report del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. I dati fanno pensare che potrebbe avere un grande vantaggio di crescita rispetto alla Delta. I casi di Omicron registrati in Europa sono 70 in 13 Paesi.