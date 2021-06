Omofobia: Alfieri, "Pd auspica governo a suo fianco su 'libera Chiesa in libero Stato'"

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – "Lo voglio dire in maniera molto chiara: come Pd auspichiamo, rispetto alle evoluzioni in corso, che si guardi a quello che sta facendo il Parlamento". Lo dice Alessandro Alfieri del Pd in Senato durante il dibattito dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi in merito al ddl Zan.

"Il Parlamento sarà aperto al confronto, all'ascolto, al dialogo, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali ma noi vogliamo, con il governo accanto, ispirarci a un principio, quello della laicità: libera Chiesa in libero Stato".