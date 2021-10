Omofobia: Alfieri (Pd), 'c'è chi si è nascosto dietro il voto segreto'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – "Grande rammarico per l'affossamento del ddl Zan. Ci abbiamo creduto e ci siamo impegnati fino all'ultimo secondo. Era davvero l'occasione per fare un passo in avanti su temi che dovrebbero unire come rispetto, inclusione e libertà.

Finisce con un voto segreto dietro il quale si sono nascosti coloro che a parole erano con noi e nei fatti hanno invece lavorato per fermare il ddl. Per fortuna il Paese, i nostri figli, sono più avanti di questo Senato". Lo scrive in un post su Facebook il senatore del Pd Alessandro Alfieri, portavoce di Base riformista.