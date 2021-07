Omofobia: Bernini, 'non facciamo cadere ultima mediazione'

Roma, 8 lug (Adnkronos) – "L’ultimo tentativo di mediazione proposto dal presidente Ostellari, che ha convocato la commissione Giustizia prima dell’approdo della legge Zan nell’aula del Senato, non va lasciato cadere". Lo dice Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Iv.

"Non c’è in atto nessun tentativo di affossare la legge, come continua a sostenere una parte della sinistra, ma solo di migliorarla alla luce del sole. Ci sarebbe un’autostrada aperta per approvare una legge equilibrata, dispiace che il Pd la voglia invece indirizzare in un vicolo cieco”, aggiunge.