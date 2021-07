Omofobia: Casalino, 'ddl Zan giusto, all'inferno chi colpisce corpi umani per calcolo politico'

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – Il ddl Zan "è una legge giusta. Quello che sta succedendo è l’unica cosa brutta della politica, quando si fanno le scelte non per il bene degli italiani ma per calcolo politico. Trovo che bisogna avere un pelo sullo stomaco che io non riuscirei ad avere.

Quando per calcolo politico riesci a camminare sui corpi umani io lo trovo, non lo so io, veramente penso che lì, al di là del bene e del male, si finisce all’inferno, è proprio un peccato mortale. Più della politica, una cosa che bisogna proprio essere brutti dentro". Lo ha affermato Rocco Casalino, ospite della puntata di 'Stasera Italia news' in onda su Retequattro, rispondendo in particolare ad una domanda sulle mosse di Matteo Renzi e Matteo Salvini.