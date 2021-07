Omofobia: Casellati, 'riflettere su proposta rinvio di una settimana ddl Zan per favorire dialogo'

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – "Vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che vedo che negli ultimi interventi c'è una richiesta da parte di tutti di arrivare su un tema così importante ad una definizione concorde, nel senso quantomeno di tentare una sorta di mediazione.

Raccogliendo gli interventi di tutti, ad eccezione del Gruppo di Fratelli d'Italia, faccio presente che la differenza che c'è è quella dello spostamento di una settimana. Quindi invito tutti ad una riflessione, perchè non si dica che in quest'Aula, su un tema così importante, rinunciamo ad dialogo per la differenza di una settimana. Dopo di che ciascuno prenderà le proprie decisioni". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, prima del voto con il quale l'Aula ha respinto la proposta di Forza Italia di spostare di una settimana l'esame del ddl Zan, confermando l'approdo in Assemblea del provvedimento per il 13 luglio.

Ora è riunita la Conferenza dei capigruppo.