Omofobia: Cioffi (M5s), 'opportuna data del 13 per Ddl Zan in aula'

Roma, 6 lug (Adnkronos) – "Chiediamo una data certa per la discussione in aula, crediamo sia opportuno". Lo ha detto Andrea Cioffi, del M5s, in aula al Senato sul Ddl Zan.

"La calendarizzazione del 13 è opportuna, ci auguriamo che in commissione si lavori in modo serio per raggiungere un obiettivo", ha detto Cioffi sottolineando: "Mi sembra non si voglia arrivare a un punto, se poi nella discussione si vuole arrivare a soluzione insieme ben venga, non c'è problema.

Ma mi meraviglio delle forze liberali, non capiscono di cosa stiamo parlando".