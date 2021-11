Roma, 20 nov. (Adnkronos) – "Mentre Matteo Renzi continua a dire falsità sul ddl Zan alla Leopolda, io sono in piazza a Roma a fianco delle persone trans per il Tdor. Per ribadire che l’identità di genere – che Italia Viva voleva e vuole cancellare – è dignità e va tutelata.

Dov’è Renzi? Dov’è Iv?". Lo scrive in un tweet la senatrice Monica Cirinnà, responsabile Diritti del Pd.