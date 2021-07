Omofobia: Cirinnà, 'sconvolta da Iv, vogliono demolire il Ddl Zan'

Roma, 21 lug (Adnkronos) – "Il merito degli emendamenti" di Italia viva al Ddl Zan "mi ha sconvolto". Lo dice Monica Cirinnà al 'Corriere della sera'. "Quando ho letto il primo emendamento ho capito con chiarezza che l’intento di Italia viva è totalmente demolitorio nei confronti del ddl Zan.

Ed è evidente il suo tentativo di far passare questi emendamenti per una mediazione che è invece totalmente falsa", dice la senatrice del Pd.

Per la Cirinnà, in particolare, l'emendamento all'art 1 della legge "apre un’immensa contraddizione rispetto al lavoro fatto da Italia viva alla Camera. In particolare quello fatto dalla collega Annibali, prima firmataria dell’emendamento che ha introdotto le definizioni dell’articolo 1. Vorrei capire. Ma immagino che a voler capire siano i colleghi deputati ti di Iv che vengono così pesantemente sconfessati".