Roma, 24 giu. (Adnkronos) – "Lo chiediamo da tempo e finalmente il tavolo sul ddl Zan è stato convocato per mercoledì prossimo. Italia Viva ci sarà ovviamente, avendo proposto questa iniziativa politica come la via migliore per approvare una legge urgente e necessaria contro le discriminazioni omotransfobiche.

Auspico che sia possibile raggiungere un’intesa entro il 6 luglio per poter procedere al compimento rapido dell’iter”. Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone .