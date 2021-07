Omofobia: Ferrari (Pd), 'faremo odg per evitare ambiguità interpretative'

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – “È stato un dibattito sincero e approfondito. Che, alla luce delle grandi difficoltà a trovare una maggioranza in aula, ha messo in evidenza tutta la determinazione del gruppo nel dare una legge di civiltà all’Italia. Al Pd interessa solo uscire da qui con un diritto in più".

Così il vice presidente dei senatori del Pd, Alan Ferrari, commentando l’assemblea de gruppo.

"Perché uscire senza un diritto in più vorrebbe dire esporre per ancora molto tempo le persone più fragili. Il gruppo preparerà degli ordini del giorno per l’aula che avranno il compito di togliere ambiguità interpretative della legge, dare conto della ricchezza e della pluralità culturale delle senatrici e dei senatori, definire il nostro campo valoriale, senza il quale nessun confronto con gli altri partiti, in aula, sarà possibile”.