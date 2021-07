Omofobia: Ferrazzi (Pd), 'voterò il Ddl Zan, punto'

Roma, 7 lug (Adnkronos) – "Il Ddl Zan lo voterò. Punto. Questo è quello che ho detto nella discussione di gruppo e questo è quello che farò. E chiedo che il voto sia palese, anche per consentire una discussione in aula franca e trasparente".

Lo scrive su Facebook il senatore del Pd Andrea Ferrazzi.

"Alessandro Zan l’ho ospitato nella mia pagina Facebook per presentare il disegno di legge e per consentire a chi lo volesse di porre domande, riflessioni, critiche, proposte. Ho difeso il Ddl nei dibattiti televisivi e negli incontri pubblici -aggiunge-. Scrivo questo, per la prima e ultima volta, in risposta a chi, in un autorevole quotidiano nazionale, annovera il sottoscritto tra i “malpancisti"".

"È il miglior testo in assoluto? Credo di no, ho esposto nel dibattito di gruppo le migliorie che avrei apportato, ma conosco sulla mia pelle la difficoltà nel trovare accordi almeno di maggioranza. Per cui, se questo sarà il testo, avrà il mio voto”, conclude.