Omofobia: Ferri, 'proposte Iv per avere legge equilibrata rapidamente'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Le proposte di Italia viva presentate al Senato sono in linea con la Costituzione, tutelano principi fondamentali come libertà di manifestazione del pensiero e di espressione, i cui limiti sono già ben definiti, non necessitano di interventi.

Queste proposte che s’inseriscono sugli articoli. 1, 4 e 7 tracciano la strada per arrivare ad approvare la legge in tempi rapidi e raggiungere giusto equilibrio”. Lo afferma il deputato di Italia viva Cosimo Maria Ferri, componente della commissione Giustizia della Camera.