Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Gli emendamenti di Italia viva al ddl Zan sono irricevibili, altro che mediazione. È un modo per tendere la mano alla destra, magari anche per il futuro e anche per affossare il ddl Zan. Si approvi così com’è questa legge di civiltà”.

Lo afferma il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, in un video su Twitter.