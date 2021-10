Omofobia: Letta, 'cercare intesa, no battaglia testimonianza ma arrivare a risultato'**

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – "Rivendico l'atteggiamento rigido e determinato tenuto fin qui che ci ha consentito di arrivare all'aula del Senato". Così Enrico Letta alla Direzione Pd sul ddl Zan.

"Adesso è fondamentale, e noi siamo disponibili, capire se ci sono possibilità d'intesa su alcune parti del provvedimento che ci possano portare a superare lo scoglio di domani.

Per noi questo passaggio è fondamentale e lo abbiamo gestito con un atteggiamento di grande responsabilità' per riuscire ad arrivare al risultato".

"Il Pd rappresenta il 12% del Parlamento" e quindi occorre lavorare per trovare una maggioranza che approvi lo Zan. "Potremmo anche prendere la nostra bandiera, fare un lavoro di testimonianza, ma non sarebbero contenti quei ragazzi e quelle ragazze che oggi subiscono angherie. Ecco perchè dobbiamo prenderci le nostre responsabilità per arrivare al risultato finale: non una battaglia di testimonianza ma un impegno politico di concretezza per mettere in campo risultati".