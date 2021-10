Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "Se, come io penso e spero, partirà una iniziativa di raccolta firma per un disegno di legge d'iniziativa popolare, noi saremo accanto a quella raccolta firme. Siamo disponibili a mettercela tutta per un disegno di legge popolare che riprenda il ddl Zan.

Il Paese è molto più avanti del Parlamento che ha dimostrato di avere gli occhi, i piedi e il cuore al Novecento. Noi andiamo avanti". Così Enrico Letta a radio Immagina.